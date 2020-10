Białorusini nie ustają w protestach. OMON brutalnie interweniuje, zatrzymano dziennikarzy

Niedzielny marsz nazwano Marszem Honoru. Jak co niedzielę, kolumny protestujących przejdą z dzielnic mieszkalnych do centrum miasta. W Mińsku obserwowana jest koncentracja sił milicyjnych i wojskowych. Dochodzi do pierwszych zatrzymań, w tym zatrzymań dziennikarzy. W depeszach agencji Interfax mowa jest o 20 zatrzymanych dziennikarzach, m.in. rosyjskiej TASS. Agencja poinformowała, że trzech jej pracowników zostało już zwolnionych.

REKLAMA

Protesty na Białorusi. Brutalne interwencje OMON, zatrzymania dziennikarzy

Białoruski dziennikarz i aktywista Franak Wiaczorka informuje na Twitterze, że milicja jest uzbrojona w karabiny. "Wygląda na to, że Łukaszenka chce raczej eskalować sytuację niż znaleźć rozwiązanie" - napisał. W kolejnym wpisie dziennikarz zamieścił wideo, na którym widzimy funkcjonariusza pałującego i kopiącego jednego protestujących. Wiaczorka informuje także o użyciu przez milicję granatów hukowych i gazu łzawiącego.

Protestujący przejdą pod areszt KGB, gdzie przetrzymywani są więźniowie polityczni. W sobotę Alaksandr Łukaszenka spotkał się w areszcie z częścią z nich. Nie wiadomo, co dokładnie było treścią rozmowy. Było to dość niespodziewane wydarzenie, przez niektórych komentatorów interpretowane jest ono jako sygnał ze strony Alaksandra Łukaszenki o dopuszczeniu możliwości negocjacji z opozycją.

Zobacz wideo Starcia na Białorusi po sekretnym zaprzysiężeniu Łukaszenki

Od 9 sierpnia, a więc od dnia wyborów, które zdaniem opozycji zostały sfałszowane, białoruska milicja dokonuje brutalnych pacyfikacji protestów. Doszło do kilkunastu tysięcy zatrzymań. Protestujący byli bici. Organizacje praw człowieka donoszą o kilku ofiarach śmiertelnych.

W poprzednich marszach na ulice Mińska wychodziło 100 tysięcy osób.