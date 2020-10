Nocna parada wojskowa w Korei Płn. Kim Dzong Un pokazał nowe, międzykontynentalne rakiety

Zobacz wideo Tajemnicze „zniknięcie” Kim Dzong Una budzi wiele pytań. Gdzie był dyktator Korei Północnej i czego jeszcze nie wiemy?

Parada odbyła się - co jak zwraca uwagę BBC jest nietypowe - w sobotę przed świtem. Okazją była 75. rocznica powstania Partia Pracy Korei. Była to pierwsza parada wojskowa w kraju od dwóch lat.

Nocna parada wojskowa w Korei Północnej. Kim Dzong Un pokazał nowe rakiety

W czasie parady obserwowanej przez przywódcę kraju Kim Dzong Una zaprezentowano oddziały wojskowe i uzbrojenie, w tym nowe międzykontynentalne rakiety balistyczne. Jedną z nich jest nowa, ogromna rakieta, którą zaprezentowano na 22-kołowej mobilnej wyrzutni.

Będziemy nadal budować naszą narodową siłę obronną i kontynuować wzmacnianie odstraszania od wojny w celu samoobrony

- mówił Kim Dzong Un, cytowany przez agencję Reutera. Przywódca Korei Północnej obwinił też międzynarodowe sankcje i pandemię koronawirusa za "uniemożliwienie mu spełnienia obietnic postępu gospodarczego".

Nie wiadomo, dlaczego parada obyła się w nocy. Nie dopuszczono na nią zagranicznych mediów, a jedynie udostępniono oficjalne nagranie z telewizji państwowej.

Poza mówieniem o "wzmacnianiu potencjału obronności i odstraszania" Kim Dzong Un wyraził wdzięczność za to, że "żaden mieszkaniec Korei Północnej nie zakaził się koronawirusem". Korea Północna to jedno z kilku państw na świecie, które twierdzi, że nie wykryto tam żadnych zakażeń koronawirusem. BBC zwraca uwagę, że według ekspertów jest "wysoce nieprawdopodobne", by rzeczywiście w kraju nie było żadnych przypadków COVID-19.

Poniżej można zobaczyć całe nagranie z państwowej telewizji Korei Północnej.