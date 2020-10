"Nieobliczalne zachowanie Trumpa nie upoważnia go do wprowadzania zmian w kalendarzu" - oświadczył sztab Bidena po tym jak Trump odrzucił propozycję wirtualnej debaty. Trwają przepychanki między sztabami co do formy i terminu kolejnych debat prezydenckich.

4 Fot. Andrew Harnik / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl