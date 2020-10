Białoruś wystawiła list gończy za Swiatłaną Cichanouską. Ma obowiązywać także w Rosji

Rosyjska agencja TASS poinformowała o wystawieniu listu gończego za Swiatłaną Cichanouską, działaczką opozycyjną i byłą kandydatką na prezydenta, która według niezależnych obserwatorów wygrała je z Alaksandrem Łukaszenką. List został wystawiony przez władze Białorusi, ale ma obowiązywać także w Rosji - podaje Reuters.

List gończy za Swiatłaną Cichanouską. "Poszukiwania mają charakter ponadpaństwowy"

Agencja RIA Nowosti potwierdziła, że Cichanouska jest wpisana do bazy osób poszukiwanych przez rosyjskie MSW. Zaznaczono też, że "poszukiwania mają charakter międzypaństwowy" i obowiązują na terenie ZBiR, czyli Związku Białorusi i Rosji. Agencja Ria Novosti przekazała również, że Cichanouskiej zarzuca się "wezwania do działań mających na celu wyrządzenie szkody bezpieczeństwu narodowemu". Zdaniem prokuratury Cichanouska - zachęcając do powyborczych protestów i uczestnicząc w założeniu tzw. Rady Koordynacyjnej - podejmowała próby "przejęcia władzy". Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Cichanouska we wtorek odwiedziła Berlin, gdzie spotkała się m.in. z Angelą Merkel. - Bardzo ważne jest, by powstrzymać przemoc i uwolnić więźniów politycznych. Pokojowe protesty na Białorusi nie ustają i dlatego reżim Łukaszenki wciąż zwiększa liczbę tych więźniów - mówiła.