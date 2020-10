Polityczny doradca Trumpa zakażony. Koronawirus dalej zbiera żniwa w Białym Domu

Kryzys związany z koronawirusem na szczytach amerykańskiej władzy z każdym dniem przybiera na sile. Kolejny bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa - Stephen Miller, otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19.

Wczoraj informowaliśmy, że z powodu zakażenia jednego z dowódców, kwarantannie poddało się niemal całe Kolegium Połączonych Sztabów Stanów Zjednoczonych. Zakażony koronawirusem oficer wcześniej brał udział w ceremonii w Białym Domu na cześć rodzin żołnierzy uhonorowanych Złotymi Gwiazdami i prawdopodobnie wtedy doszło do zakażenia.

Doradca Trumpa zakażony

Doradca prezydenta do spraw politycznych Stephen Miller poinformował, że wczorajszy test na koronawirusa dał wynik pozytywny i przebywa obecnie na kwarantannie. Od pięciu dni Stephen Miller pracował w samoizolacji ze względu na podejrzenie zakażenia. Wcześniej podróżował z Donaldem Trumpem na pokładzie Air Force One i brał udział w przygotowaniach do ubiegłotygodniowej debaty. Możliwe, że więcej osób, które pracowały przy organizacji debaty jest zagrożonych zachorowaniem na COVID-19. Ponadto Katie Miller - żona doradcy, która jest rzeczniczką wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, była zakażona koronawirusem pięć miesięcy temu. Możliwe, że zachorowanie jednego z doradców będzie miało wpływ na przebieg kampanii Trumpa.

Biały Dom stał się ogniskiem koronawirusa. Stwierdzono go u co najmniej 22 osób z otoczenia prezydenta Donalda Trumpa oraz gości Białego Domu. Są wśród nich pierwsza dama, wysocy rangą urzędnicy i doradcy, pracownicy biura prasowego i dziennikarze.

Według lekarzy, prezydent Trump jest obecnie w dobrym stanie. On sam przekonuje na swoich profilach w mediach społecznościowych by przestali się bać koronawirusa i nie dali mu się zdominować. Komentatorzy zwracają uwagę, że mimo zapewnień prezydenta o dobrym samopoczuciu, po wyjściu ze szpitala nie wygląda on na w pełni zdrowego.