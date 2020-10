Donald Trump zdjął maseczkę i zapozował do zdjęcia. "Wygląda, jakby walczył o oddech"

"Donald Trump ciężko łapie powietrze. Wydaje się, że krzywi się z bólu przy oddechu" - piszą dziennikarze wrzucając na portale społecznościowe nagrania, na którym widać Donalda Trumpa w Białym Domu po wyjściu ze szpitala. Widać na nich, że prezydent USA ciężko oddycha i krzywi się, gdy chowa maseczkę do kieszeni marynarki.

Donald Trump łapczywie łapie oddech pozując do zdjęć przed Białym Domem. "Tak nie wygląda osoba, która czuje się dobrze"

Donald Trump wyszedł ze szpitala w poniedziałek po godzinie 18. Następnie prezydent udał się do Białego Domu, gdzie jak to opisuje "The Guardian": "zorganizował swoją najbardziej kontrowersyjną sesję zdjęciową". Sesja z Trumpem, który wchodzi po schodach, a następnie salutuje odlatującemu helikopterowi, miała pokazać, że po trzech dniach terapii stan zdrowia prezydenta jest dobry.

Dziennikarze zauważają, że Donald Trump łapczywie łapie oddech. Nagrania te wydają się przeczyć słowom prezydenta, który twierdzi, że czuje się bardzo dobrze. Według ekspertów jest to dalekie od prawdy.

"To jest podręcznikowy przykład wzmożonej pracy oddechowej. Oprócz używania przepony i mięśni między żebrami widać, jak "mięśnie pomocnicze" na jego szyi działają tak, by pomóc mu lepiej oddychać" - napisał na Twitterze doktor Ilan Schwartz. Pulmonolog zwrócił też uwagę na grymas i to, że Trump oddycha przez usta, a nie nos. - To nie wygląda dobrze. Widać, że ma trudności z oddychaniem. Tak nie wygląda człowiek, który czuje się dobrze - mówiła z kolei w BBC dr Zoe Norris.

Donald Trump podczas pobytu w szpitalu dostał remdesivir, deksametazon i eksperymentalny lek REGN-COV2. Dodatkowo co najmniej dwukrotnie był poddany tlenoterapii, która jest przeznaczona dla pacjentów, którzy mają ciężkie objawy zakażenia koronawirusem.