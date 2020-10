Koronawirus w USA. 17 osób zmarło po wypiciu płynu do dezynfekcji rąk. Zawierał metanol

Jedną z poszkodowanych osób jest 44-letni mężczyzna, który zgłosił się do szpitala po tym, gdy stracił wzrok. Mężczyzna przyznał, że przez kilka dni pił środek do dezynfekcji rąk. Badania krwi wykazały, że w jego organizmie znajduje się metanol. Ten wysoko trujący związek chemiczny nie może być wykorzystywany w produktach przeznaczonych dla konsumentów.

USA. 17 osób nie żyje w związku z wypiciem płynu do dezynfekcji rąk. Środek zawiera toksyczny metanol

NBC News informuje, że 44-latek nie był jedyną osobą, która piła środek do dezynfekcji rąk. Takie same incydenty odnotowano w Nowym Meksyku oraz Arizonie. We wszystkich przypadkach, środek dezynfekujący zawierał trujący metanol. Agencja Żywności i Leków (FDA) informuje, że do tej pory wykryła 17 zgonów z powodu wypicia płynu. W wyniku kontaktu z trującym związkiem chemicznych obrażenia odniosło 2 tys. osób.

Pomimo istniejącego zagrożenia, Agencja Żywności i Leków (FDA) nie posiada uprawnień do wycofania ze sprzedaży środków, które nie są sprzedawane na receptę. Państwowa służba wydała jednak liczne ostrzeżenia oraz wezwała niektórych producentów do wycofania produktów.

Agencja Żywności i Leków (FDA) ostrzega Amerykanów

Płyny do dezynfekcji rąk z trującym metanolem trafiły do sklepów w całej Ameryce na początku pandemii koronawirusa. Ogromne zapotrzebowanie na środki dezynfekujące spowodowało, że niektórzy producenci zaczęli używać trującego metanolu zamiast zwykle używanego w takiej produkcji etanolu.

Agencja Żywności i Leków (FDA) ostrzega konsumentów oraz pracowników służby zdrowia przed korzystaniem z niemal 200 rodzajów środków do dezynfekcji rąk. Ostrzeżenia wydane przez FDA spowodowały, że niektóre sieci handlowe zdecydowały się na natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży.

- Myślę, że konsumenci byliby zszokowani, gdyby dowiedzieli się, że FDA nie ma uprawnień do wycofania tych produktów - powiedział dr Michael Carome, który nawołuje do udzielenia Agencji prawa do wycofywania z rynku produktów sprzedawanych również bez recepty.

