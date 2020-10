Włochy. Znaleziono ciało 57-letniego Polaka. Zwłoki leżały na polu przez kilka dni

Na nieuprawianym polu we w這skim mie軼ie Livorno znaleziono cia這 57-letniego m篹czyzny. Z ustale policji wynika, 瞠 to Polak. Sekcja zw這k wska瞠, co by這 przyczyn 鄉ierci.

3 Fot. Facebook/Polizia di Stato (zdj璚ie ilustracyjne) Otwórz galerię Na Gazeta.pl