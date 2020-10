Nagrody Nobla 2020. Wiemy, kto wygrał nagrodę w dziedzinie medycyny lub fizjologii

O godzinie 11:30 ogłoszono, kto został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Zwycięzcami okazali się Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice, których nagrodzono za odkrycie wirusa hepatitis C, czyli wirusa zapalenia wątroby tupu C. Podobnie jak laureaci z poprzednich lat, otrzymają oni medale, dyplomy i nagrodę pieniężną. Wartość nagrody w każdej z dziedzin wynosi w tym roku 10 mln koron szwedzkich, czyli ok. 4,3 mln zł.

"Tegoroczną Nagrodę Nobla przyznano trzem naukowcom, którzy wnieśli decydujący wkład w walkę z wirusowym zapaleniem wątroby, głównym globalnym problemem zdrowotnym powodującym marskość i raka wątroby u ludzi na całym świecie. Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice dokonali przełomowych odkryć, które doprowadziły do identyfikacji nowego wirusa, wirusa zapalenia wątroby typu C. Przed ich pracą odkrycie wirusów zapalenia wątroby typu A i B było istotnym krokiem naprzód, ale większość przypadków zapalenia wątroby przenoszonego przez krew pozostawała niewyjaśniona. Odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C ujawniło przyczynę pozostałych przypadków przewlekłego zapalenia wątroby i umożliwiło badanie krwi oraz opracowanie leków, które uratowały miliony istnień ludzkich" - czytamy w poście opublikowanym na stronie Nagrody Nobla na Facebooku.

Nagroda Nobla z medycyny lub fizjologii. Laureatami mogą zostać trzy osoby

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii jest jedną z pięciu nagród ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla. Nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Obecnie Nagroda Nobla może być przyznana za dwie różne prace, ale liczba nagrodzonych osób nie może przekroczyć trzech. Pierwszym jej laureatem był Emil Adolf von Behring z Cesarstwa Niemieckiego, który pracował terapią surowicą, którą wykorzystywano m.in. w leczeniu błonicy. W 2019 roku nagrodę dostało trzech naukowców - William Kaelin Jr. i Gregg L. Semenza z USA oraz Peter Ratcliffe z Wielkiej Brytanii. Nagrodzono ich za odkrycie, jak komórki wyczuwają i dostosowują się do dostępności tlenu.

Nagrody Nobla są przyznawane corocznie. W kolejnych dniach tego tygodnia poznamy laureatów nagród z dziedzin: fizyki, chemii i literatury. Dowiemy się także, kto otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla. W poniedziałek 12 października wręczona zostanie z kolei Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.