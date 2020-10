Chile. Protesty przeciwko brutalności policji. Nagrano moment, gdy funkcjonariusz zrzuca 16-latka z mostu

Nagranie ze zdarzenia wzbudziło powszechne oburzenie wśród obywateli Chile. Doszło do niego podczas piątkowej demonstracji przeciwko prezydentowi Sebastianowi Pinerze, społecznym nierównościom oraz brutalności policji.

Chile. Manifestujący pomogli chłopakowi, którego funkcjonariusz zrzucił z mostu

Blisko 100 manifestantów zebrało się na placu Italia w centrum Santiago. Lokalni karabinierzy użyli wobec nich gazu łzawiącego oraz armatek wodnych. Jednym z protestujących był 16-letni chłopak, który wpadł do rzeki Mapocho. Pomocy udzielali mu uczestnicy manifestacji i ratownicy, którzy zabrali go do szpitala.

Jak się okazało, sprawcą zrzucenia nastolatka z mostu był jeden z funkcjonariuszy. W sieci pojawiło się sporo nagrań, na których widać moment wypychania 16-latka przez barierki. Inne z kolei pokazują nieprzytomnego, leżącego twarzą w dół chłopaka.

- Kiedy inni demonstranci zaczęli uciekać zobaczyliśmy, jak funkcjonariusz chwycił chłopaka i zrzucił go z mostu. Udało nam się sprowadzić dwie osoby z naszej grupy, by mu pomóc. Po ustabilizowaniu jego stanu strażacy zdołali wyciągnąć go z rzeki i zabrać do szpitala - powiedział jeden ze świadków, cytowany przez dziennik "The Guardian".

Chile. Rząd zajmie się funkcjonariuszem

Już w piątek chilijski rzecznik praw dziecka poinformował, że planowane jest złożenie skargi przeciwko policji za "próbę zabójstwa". Tamtejsza prokuratura potwierdziła ponadto, że zamierza zająć się sprawą.

Rząd Chile również odniósł się do incydentu. Stwierdzono, że zarządzone zostało w tej sprawie śledztwo, a na jego czas funkcjonariusz, który wypchnął 16-latka przez barierki został odsunięty od swoich obowiązków.