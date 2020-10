Lekarze: Donald Trump może opuścić szpital już w poniedziałek

Reprezentujący Centrum Medyczne im. Waltera Reeda w Waszyngtonie doktor Sean Dooley poinformował, że od piątku prezydent USA nie gorączkuje, nie ma problemów z oddychaniem, a symptomy choroby ustępują. „Przemieszcza się samodzielnie po apartamencie be żadnych ograniczeń” - powiedział Dooley. Doktor Brian Garibaldi dodał, że Donald Trump otrzymał druga dawkę Remdesiviru oraz że kuracja tym lekiem potrwa 5 dni.

„Dziś czuje się dobrze. Zalecamy mu, aby jadł i pił oraz jak najwięcej się poruszał. Jeśli nadal będzie wyglądał i czuł się tak dobrze jak dzisiaj mamy nadzieję, że będziemy mogli go wypisać już jutro do Białego Domu, gdzie będzie kontynuował leczenie” - stwierdził Garibaldi.

Z kolei prezydencki lekarz Sean Conley powiedział, że najgorzej prezydent USA czuł się w piątek rano, kiedy miał wysoką gorączkę i odczuwał zmęczenie. Spadł mu poziom tlenu, ale po zastosowaniu leków i podaniu dodatkowego tlenu wszystko wróciło do normy.

Trump: Zaczynam czuć się dobrze. Prawdziwym testem będzie kolejnych kilka dni

Wcześniej Donald Trump opublikował nagranie ze szpitala, w którym stwierdził, że czuje się coraz lepiej. Amerykański przywódca zastrzegł jednak, że o przebiegu choroby zdecydują kolejne dni.

"Ciężko pracujemy, bym mógł powrócić do swoich obowiązków. Myślę, że nastąpi to wkrótce. Muszę wrócić, ponieważ musimy uczynić Amerykę wielką. Do tej pory szło nam to świetnie. Nie mogę się doczekać finiszu kampanii" - mówił Trump.

"To co przytrafiło się mnie, dotknęło też miliony ludzi na świecie. Walczę właśnie dla nich. Pokonamy tego koronawirusa" - zapewnił. "Zaczynam czuć się dobrze. Prawdziwym testem będzie kolejnych kilka dni" - dodał prezydent USA.

Jak przekazał w piątek Bill Stepien, szef kampanii Donalda Trumpa, zakażenie ubiegającego się o reelekcję prezydenta powoduje, że wydarzenia, które zaplanował w kampanii, muszą zostać przełożone lub przenieść się do sieci.

