Nowa Kaledonia: są wstępne wyniki referendum. Ponad połowa głosujących przeciw niepodległości

Częściowe wyniki referendum w Nowej Kaledonii wskazują na to, że nie odłączy się ona od Francji. Uprawionych do udziału w referendum było 180 tysięcy mieszkańców wyspy. Wyniki z 226 z 304 punktów do głosowania wskazują, że 52 procent głosujących opowiedziało się przeciwko niepodległości. Nie przeliczono jeszcze wszystkich wyników ze stolicy Nowej Kaledonii Numei, uznawanej za profrancuską.

Referendum początkowo miało odbyć się 6 września. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa głosowanie przełożono na 4 października. To drugi z trzech zaplanowanych do 2022 roku plebiscytów niepodległościowych, które przewiduje umowa Nowej Kaledonii z Kanakami - rdzennymi mieszkańcami wyspy. W referendum dwa lata temu, 57 proc. głosujących opowiedziało się za przynależnością do Francji. Zwycięstwo zwolenników niepodległości w niedzielnym referendum natomiast oznaczałoby rozpoczęcie procesu odłączania Nowej Kaledonii od Francji.

Nowa Kaledonia i jej dziedzictwo

Nowa Kaledonia to grupa czterech wysp położonych w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Leży pomiędzy Nową Zelandią a Australią, w Melanezji i jest częścią francuskich terytoriów zamorskich. Nową Kaledonię odkrył podróżnik James Cook w 1774 roku. Na terenie Nowej Kaledonii znajdowały się więzienia dla francuskich kryminalistów.

Mimo tego, że Nowa Kaledonia nie należy do strefy Schengen to jej mieszkańcy mają prawo głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz posiadają swoich reprezentantów we francuskim parlamencie.

Chińskie wpływy

Jak donosi portal TVN24, Nowa Kaledonia po uzyskaniu niepodległości mogłaby stać się oczkiem w głowie Chin. Hongkoński "South China Morning Post" zaznacza, że Chiny zwiększyły swoje działania na Pacyfiku w ostatnich latach. Poza tym, Chiny są jednym z najważniejszych partnerów handlowych Nowej Kaledonii. Mieszkańcy wysp boją się, że jeżeli nie staną się częścią Francji to grozi im aneksja ze strony Chin. Już teraz Pekin kontroluje wiele wysp w tym regionie i wciąż wzmacnia swoją dominację. Teren Nowej Kaledonii jest bogaty w nikiel, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla mocarstw.