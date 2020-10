Donald Trump jest w szpitalu wojskowym. Dostał dawkę eksperymentalnego leku z przeciwciał

Późnym popołudniem w piątek prezydent Donald Trump opuścił Biały Dom i udał się do wojskowego centrum medycznego imienia Waltera Reeda. Amerykański przywódca szedł o własnych siłach do helikoptera Marine One. Na twarzy miał czarną maskę. Chwilę wcześniej umieścił na Twitterze krótkie nagranie wideo. "Dziękuję wszystkim za wsparcie. Udaję się do szpitala Walter Reed. Czuję się dobrze, ale musimy być pewni, że wszystko ułoży się prawidłowo. Pierwsza Dama też czuje się dobrze. Dziękuję bardzo, nigdy tego nie zapomnę" - mówił prezydent.

Prezydencki lekarz poinformował wcześniej, że Donald Trump ma lekko podwyższoną temperaturę i odczuwa zmęczenie. Podano mu eksperymentalny lek na koronawirusa firmy Regeneron. Dodatkowo prezydent zażywa cynk, witaminę D, melatoninę oraz aspirynę.

CNN, powołując się na jednego z wysokich urzędników Białego Domu, przekazała, że pracownicy Białego Domu mieli poważne obawy co do stanu zdrowia Trumpa, a jeden z nich powiedział CNN, że Trump "na razie czuje się dobrze, ale obawiamy się, że sytuacja może się szybko zmienić".

Prezydent planuje przez kilka dni pracować zdalnie ze szpitala. Lekarz Białego Domu Sean P. Conley przekazał, że Donald Trump pozostaje "przemęczony, ale jest w dobrym humorze". Prezydent Stanów Zjednoczonych korzysta z pozostającej w fazie testów klinicznych terapii przeciwciałami. Według CNBC chodzi o eksperymentalny koktajl z przeciwciał, lek Regeneron, który nie został zatwierdzony przez federalne organy regulacyjne, na co wskazują przeciwnicy tej decyzji.

Jak przekazał szef kampanii Donalda Trumpa, Bill Stepien, zakażenie ubiegającego się o reelekcję prezydenta powoduje, że wydarzenia, które zaplanował w kampanii, muszą zostać przełożone lub przenieść się do sieci. Kalendarz wyborczy Donalda Trumpa przewidywał jeszcze w ten weekend jeden wiec na Florydzie i dwa w Winsconsin. Pod znakiem zapytania staje obecność prezydenta na debatach z jego rywalem, Joe Bidenem 15 października w Miami oraz 22 października w Nashville. Przełożone zostały także wydarzenia z udziałem Pierwszej Damy. Na kampanijnym szlaku pozostaje wiceprezydent Mike Pence, u którego test na obecność koronawirusa dał negatywny wynik.

Mimo choroby Trumpa nie doszło do przekazania władzy wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi, Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Alyssa Farah - "Prezydent tu rządzi".

Życzenia od Baracka Obamy i "ciepłe pozdrowienia" od Kim Dzong Una

Były prezydent USA Barack Obama życzył Donaldowi i Melanii Trump szybkiego powrotu do zdrowia. "Chociaż jesteśmy w trakcie wielkiej walki politycznej, traktujemy to bardzo poważnie. Chcemy złożyć najlepsze życzenia prezydentowi Stanów Zjednoczonych i Pierwszej Damie" - powiedział Obama na początku zbiórki pieniędzy z kandydatką na wiceprezydenta Kamalą Harris. "Michelle i ja mamy nadzieję, że oni i wszyscy, którzy zostali dotknięci przez Covid-19 w całym kraju, otrzymają potrzebną im opiekę i szybko wrócą do zdrowia" - powiedział Obama. "Wszyscy jesteśmy Amerykanami i ludźmi i chcemy się upewnić, że wszyscy są zdrowi" - dodał były prezydent.

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wysłał wiadomość do Donalda Trumpa, wyrażając nadzieję, że wyzdrowieje tak szybko, jak to możliwe. Jak podała Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA), Kim Dzong Un "złożył wyrazy współczucia prezydentowi i Pierwszej Damie", i "wysłał im ciepłe pozdrowienia"

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który sam przeszedł COVID-19, życzył Donaldowi Trumpowi i Melanii Trump szybkiego powrotu do zdrowia. "Z wiarą w Boga, wkrótce wyzdrowieją, a praca związana z zarządzaniem krajem i jego kampanią reelelekcyjną nie ucierpi" - napisał Jair Bolsonaro.

Biały Dom" Prezydent przechodzi koronawirusa łagodnie

Przedstawiciel Białego Domu w piątek wieczorem podkreślił, że nie ma powodu, aby opinia publiczna była zaniepokojona stanem Trumpa.

Donald Trump przechodzi COVID-19 łagodnie, Melania Trump skarży się na kaszel i ból głowy. Lekarze twierdzą, że prezydent znajduje się w grupie ryzyka ze względu na swój wiek, wagę i styl życia.

Epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jak dotąd doprowadziła do śmierci 200 000 ludzi.