TSUE zajmie się sprawą Polaka zatrzymanego za przemyt. Holendrzy wstrzymali jego wydanie Polsce

Sprawa dotyczy mężczyzny, który jest podejrzany o przemyt z Holandii do Polski 200 kg narkotyków. Sąd rejonowy w Amsterdamie wstrzymał wydanie Polsce podejrzanego i 31 lipca wystosował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczyły one Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Holenderski sąd pyta o to, czy może odmówić wykonania ENA, jeśli m.in. "istnieje rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego" wiążące się "z systemowymi lub ogólnymi nieprawidłowościami wpływającymi na niezawisłość władzy sądowniczej tego państwa członkowskiego".

TSUE o sprawie Polaka zatrzymanego w Holandii

"Według obrony wniosek prokuratora o rozpatrzenie ENA należy uznać za niedopuszczalny. Jest bowiem oczywiste, że istnieje ryzyko, iż [mężczyźnie - red.] nie zostanie zapewniony w Polsce rzetelny proces sądowy" - czytamy we wniosku holenderskiego sądu.

Według Holendrów, "Krajowa Rada Sądownictwa – która powołuje członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – nie jest organem bezstronnym i niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

"Zagwarantowane nie są ani niezawisłość Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ani Sądu Najwyższego, ani sądów powszechnych – w tym organu, który wydał ENA w niniejszej sprawie. Polscy sędziowie ryzykują bowiem obecnie wszczęciem wobec nich postępowania dyscyplinarnego mogącego doprowadzić do zawiśnięcia sprawy przed organem, którego niezawisłość nie jest zagwarantowana" - brzmi argumentacja.

Holenderski sąd podkreślił, że "szybka odpowiedź Trybunału na pytania prejudycjalne ma bezpośredni i decydujący wpływ na czas trwania aresztu ekstradycyjnego osoby, której dotyczy wniosek".

Informację o rozprawie w TSUE jako pierwszy podał portal tvn24.pl.