Nowe informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa. Joe Biden już po teście: Myjcie ręce

Donald Trump od początku wybuchu epidemii koronawirusa w swoich publicznych wypowiedziach wyraża się o zagrożeniu bardzo lekceważąco, sugerował m.in. leczenie zastrzykami z wybielacza. Tymczasem wirus tylko w USA spowodował zgon 205 tys. osób, a zakażonych jest ponad 7 mln osób. Prezydent USA jeszcze w czasie pierwszej debaty prezydenckiej szydził z Joe Bidena, wytykając mu, że regularnie nosi maseczkę. Sam twierdził, że zasłania usta i nos tylko wtedy, kiedy "uważa, że tego potrzebuje". Ostatnie wyniki testu Bidena pokazują, że jego strategia postępowania była dużo lepsza niż prezydenta USA.

Donald Trump ma jedynie "łagodne objawy" koronawirusa

Obecnie prezydent USA i pierwsza dama przebywają na kwarantannie w Białym Domu, gdzie mają wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Jak donosi agencja AP, lekarz prezydenta przekazał mediom, iż Donald Trump ma "łagodne objawy" choroby i będzie w stanie pełnić swoje obowiązki bez większych problemów podczas leczenia.

W sprawozdaniu czytamy, że także Melania Trump czuje się dobrze. Jednocześnie agencja AP przypomina, że prezydent ma 74 lata i ma kliniczną otyłość, co sprawia, że jest dużo bardziej narażony na potencjalne komplikacje wywołane przez zakażenie.

Pomimo tego, że para prezydencka jest zakażona wirusem, mieszkający razem z nimi w Białym Domu syn Baron ma negatywny wynik testu, podobnie jest w przypadku wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Szef personelu Białego Domu Mark Meadows przekazał mediom, że testy na obecność koronawirusa przechodzą też kolejni współpracownicy prezydenta i pracownicy administracyjni Białego Domu. Poza doradczynią prezydenta Hope Hicks u nikogo innego z otoczenia Donalda Trumpa nie stwierdzono koronawirusa.

- Poddaliśmy testom cały główny personel, między innymi mnie, Jareda Kushnera i Dana Scavino. Rezultaty tych testów były negatywne - powiedział Meadows. Wyraził też przekonanie, że cała Ameryka wspiera prezydenta w okresie walki z chorobą. - Jestem optymistą i wierzę, że prezydent odzyska zdrowie bardzo szybko - podkreślił.

Niemniej trudno będzie ocenić prawdziwą skalę zakażeń w Białym Domu jeszcze przez dłuższy okres, ponieważ w niektórych przypadkach mija naprawdę dużo czasu od chwili zachorowania, do momentu, kiedy wirus wykryty może zostać w teście. Władze zapewniają jednak, że starają się prześledzić dokładną historię kontaktów prezydenta USA.

To, jak długo potrwa izolacja Donlada Trumpa i jego żony, będzie zależało od ich stanu zdrowia. Nawet jeśli w okresie najbliższych 14 dni prezydent uzyska negatywny wynik testu, to prawie na pewno nie będzie mógł uczestniczyć w wiecach w trzech kluczowych stanach - Wisconsin, na Florydzie i Arizonie. Mało prawdopodobny jest też jego osobisty udział w kolejnej debacie prezydenckiej, zaplanowanej na 15 października.

Biden nie zakaził się od Trumpa. Życzy prezydentowi zdrowia

Joe Biden także przeszedł test na koronawirusa. Choć w czasie debaty prezydenckiej on i Trump nie podali sobie dłoni, to stali w bliskiej odległości bez masek przez 90 minut. Poinformował właśnie media, że on i jego żona Jill są zdrowi. Napisał na Twitterze:

Z radością donoszę, że ja i Jill mamy negatywne wyniki testu na COVID. Dziękuję za wszystkie wiadomości pełne troski. Mam nadzieję, że to dobry przykład: noście maski, trzymajcie dystans społeczny i myjcie ręce.

Startujący w wyborach prezydenckich Joe Biden, którego Donald Trump obśmiewał za noszenie maseczki, napisał na Twitterze, że on i jego żona "wyrażają nadzieję na szybkie wyzdrowienie prezydenta Trumpa i Pierwszej Damy Melanii Trump". "Będziemy się modlić o bezpieczeństwo i zdrowie prezydenta i jego rodziny" - skwitował Biden.