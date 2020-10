Donald Trump mógł zakazić się koronawirusem od swojej doradczyni. Kim jest Hope Hicks?

Hope Hicks to jedna z najbliższych współpracownic Donalda Trumpa. Pełni ona funkcję starszej doradczyni politycznej prezydenta USA. Zanim objęła to stanowisko, była dyrektorką ds. komunikacji w Białym Domu. Pracowała także w The Trump Organization, gdzie zajmowała się m.in. rozwijaniem marki modowej Ivanki Trump. Hicks była także modelką.

REKLAMA

Donald Trump podróżował jednym samolotem z zakażoną doradczynią

Donald Trump zaraził się koronawirusem prawdopodobnie poprzez kontakt ze swoją doradczynią. Portal The Hill informuje, że współpracownicy amerykańskiego prezydenta przechodzą test na koronawirusa każdego dnia, dlatego można podejrzewać, że Hicks dowiedziała się o zakażeniu w czwartek 1 października. Dzień wcześniej podróżowała z Donaldem Trumpem na pokładzie samolotu do Minnesoty. We wtorek prezydent USA i jego doradczyni lecieli razem do Cleveland. Wiadomo także, że Hicks często odwiedza Gabinet Owalny, w którym pracuje Donald Trump. Informację o tym, że doradczyni prezydenta USA jest zakażona koronawirusem jako pierwszy opublikował portal Bloomberg News. W oficjalnych komunikatach wydawanych przez Biały Dom informacja taka się nie pojawiła.

Zobacz wideo Widmo kolejnego lockdownu. Czy gospodarka go wytrzyma?

Koronawirus w Białym Domu. Zakażony był m.in. kamerdyner Donalda Trumpa

Hope Hicks nie jest pierwszą osobą z najbliższego otoczenia Donalda Trumpa, która zakaziła się koronawirusem. Wcześniej zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono także u doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Roberta O'Briena oraz dyrektorki ds. komunikacji wiceprezydenta Katie Miller. Na COVID-19 chorował także kamerdyner, który służy prezydentowi USA w Białym Domu - pisze The Hill.