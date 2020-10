Donald Trump ma koronawirusa. Zgryźliwe komentarze: "Proszę się nie martwić. To zniknie"

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o zakażeniu koronawirusem na nieco ponad miesiąc przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się na początku listopada. Wielu dziennikarzy i polityków życzy Donaldowi i Melanii Trump powrotu do zdrowia.

Donald Trump ma koronawirusa: Możemy unikać złośliwości i życzyć im obojgu szybkiego powrotu do zdrowia

"Siła całego kraju jest z prezydentem i pierwszą damą. Ameryka pozostanie zjednoczona" - napisała na Twitterze rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany. "Życzę zdrowia prezydentowi Trumpowi i pierwszej damie. Cokolwiek myślimy o jego polityce, wierzę, że możemy zachować się przyzwoicie, unikać złośliwości i życzyć im obojgu szybkiego powrotu do zdrowia" - dodał z kolei publicysta "New York Times" Nicholas Kristof.

Reporter CNN Manu Raju zauważa, że biorąc pod uwagę wiek "i wagę" Donalda Trumpa, to jest on w grupie największego ryzyka hospitalizacji z powodu COVID-19. Josh Campbell także z CNN dodaje, że skoro prezydent Stanów Zjednoczonych ma pozytywny wynik, to nie jest to problem jednej osoby, a chodzi o bezpieczeństwo narodowe USA.

Na wiek Trumpa, który plasuje go w grupie największego ryzyka komplikacji związanych z chorobą, zwracała też uwagę epidemiolożka Anne Rimoin.

Prof. Seth Ambramson napisał, że sama myśl o tym, że Trump i jego ekipa nie przestrzegali najbardziej podstawowych wytycznych dotyczących pandemii, mogąc w ten sposób narazić Joe Bidena na śmiertelne niebezpieczeństwo, sprawia, że "musi chwilę posiedzieć, zanim to w ogóle skomentuje".

Użytkownicy Twittera przypominają Trumpowi jego słowa o koronawirusie

Pod wpisem Donalda Trumpa pojawia się też dużo bardzo nieprzychylnych politykowi komentarzy. Użytkownicy portali społecznościowych wytykają prezydentowi jego wcześniejsze wypowiedzi dotyczące SARS-CoV-2. "Panie prezydencie, proszę się nie martwić. Przecież: 1. To tylko grypa, 2. To zniknie, 3. Mamy to pod kontrolą, 4. Praktycznie nikogo to nie dotyczy". Bardzo wiele wpisów doradza prezydentowi, by słuchał własnych sugestii i użył środka dezynfekującego w taki sposób, jak zalecał.

Na Twitterze pojawiają się też kadry z debaty prezydenckiej, podczas której Donald Trump szydził z Joe Bidena. Prezydent zastanawiał się, czy Biden będzie odpowiadał na pytania w studio w maseczce czy jednak ją zdejmie.