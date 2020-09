Radosław Sikorski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W nocy polskiego czasu odbyła się pierwsza debata prezydencka w USA. Wzięli w niej udział Donald Trump i Joe Biden. "To była najgorsza debata, jaką kiedykolwiek widziałem. To nie była nawet debata. To była hańba" - stwierdził Jake Tapper, dziennikarz CNN. "To była raczej bójka w barze, konkurs krzyczenia na siebie i rywalizacja w obrażaniu, a nie debata" - podkreślił Howard Kurtz z Fox News.

REKLAMA

Czytaj więcej: Debata Trump - Biden. "Gorący bajzel, w płonącym śmietniku, we wraku pociągu". Czyli katastrofa

W specjalnym wydaniu Porannej Rozmowy Gazeta.pl Łukasz Kijek porozmawia z Radosławem Sikorskim o nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.