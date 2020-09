Już dziś w nocy debata Biden vs. Trump. Gazeta.pl zaprasza na relację!

Do wyborów prezydenckich w USA został już nieco ponad miesiąc. Obaj kandydaci na stanowisko od wielu miesięcy zażarcie walczą o poparcie Amerykanów. Według sondaży przewagę ma Joe Biden, jednak historia USA pokazuje, że ostateczny wynik głosowania może się okazać zaskoczeniem. W nocy z wtorku na środę o godzinie 3 polskiego czasu dojdzie jednak do starcia obu kandydatów - historycznej debaty Trump vs. Biden.



O tej porze zapraszamy was również na Gazeta.pl, gdzie będziemy dla was na bieżąco relacjonować to wydarzenie. Jutro od rana zapraszamy was natomiast do czytania komentarzy ekspertów, którzy odpowiedzą na nasze pytania dotyczące debaty. O 8.30 zaś gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl będzie natomiast Radosław Sikorski, eurodeputowany, były minister obrony narodowej i spraw zagranicznych. Zapraszamy na Gazeta.pl!

