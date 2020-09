Malta. Ząb rekina może zostać u 7-letniego brytyjskiego księcia George'a

W sobotę najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate otrzymał od sir Davida Attenborougha wyjątkowy prezent - ząb Megalodona. Ten prehistoryczny rekin żył kilka milionów lat temu i był największą znaną rybą drapieżną.

Słynny przyrodnik znalazł skamielinę w latach 60., podczas wakacji z rodziną na Malcie. Podarunek wzbudził liczne kontrowersje, ponieważ znalezisko liczy ponad 23 miliony lat. Jeszcze wczoraj władze domagały się zwrotu zęba, który stanowi część dziedzictwa narodowego Malty.

Odwołane roszczenia

We wtorek w rozmowie z "Times of Malta" minister kultury Jose Herrery wycofał się z żądań wobec brytyjskiej rodziny królewskiej. Podkreślił, że wiele znalezisk, które pierwotnie należały do Malty, teraz znajduje się poza jej granicami.

Wcześniejsze działania Malty spotkały się krytyką. Brytyjska rodzina królewska nie odniosła się do roszczeń.

Książe George powinien być zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, ponieważ był zachwycony nietypowym prezentem. Królewskie dzieci są wielkimi fanami sir Davida Attenborougha i z przyjemnością oglądają jego programy przyrodnicze.