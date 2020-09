USA. Były kandydat na prezydenta dostał udaru podczas programu na żywo

W piątek 25 września Ron Paul prowadził transmisję na żywo, gdy zaczął się dziwnie zachowywać. Jedna strona twarzy mężczyzny wyglądała tak, jakby zaczęła opadać, a jego słowa stały się niewyraźne. Transmisję przerwano, a 85-latka przewieziono do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy.

Na Twitterze 85-latka jeszcze tego samego dnia pojawiło się zdjęcie polityka. "Czuję się dobrze. Dziękuję za waszą troskę" - napisano pod fotografią. W sprawie wypowiedział się także senator i syn Rona Paula. "Dzięki Bogu tata czuje się dobrze. Dziękuje wszystkim za modlitwy" - dodał Rand Paul.

85-letni polityk doznał udaru mózgu w trakcie programu na żywo

Ron Paul to amerykański polityk od lat związany z Teksasem. Z wykształcenia jest lekarzem. W latach 60. specjalizował się w medycynie lotniczej, później prowadził prywatną praktykę. Jako polityk przez większą część kariery związany był z Partią Republikańską. W 1988 roku jako kandydat nowej Partii Libertariańskiej wziął udział w wyborach prezydenckich, w których uplasował się na trzecim miejscu (zdobył 0,5 proc. głosów). Wybory wygrał wtedy George H. Bush. W 1996 roku ponownie wstąpił do Republikanów. Dwukrotnie zasiadał w Izbie Reprezentantów.

Udar niedokrwienny jest najczęstszą postacią udaru mózgu. Powstaje wtedy, gdy tętnica ulegnie zamknięciu lub zostaje zwężona. Wtedy do części mózgu nie dopływa krew wraz z tlenem. Objawy udaru zależą od tego, które części mózgu ulegają uszkodzeniu. Przy niewielkim udarze obawy mogą być niemal niezauważalne. Zazwyczaj udar zaczyna się od gwałtownego i silnego bólu głowy. Może pojawić się osłabienie mięśni twarzy (opadanie kącika ust), niedowład kończyn, uczucie drętwienia jednej strony ciała, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy (bełkotliwa mowa, trudność z przełykaniem pokarmów), trudność z utrzymaniem równowagi, chwiejny chód czy dezorientacja. W Polsce co roku diagnozuje się nawet 60 tys. przypadków udarów mózgu. W większość dotyczy to pacjentów po 65. roku życia.