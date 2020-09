Wielka Brytania. Tłumy na ulicach Londynu. Sprzeciwiają się restrykcjom. "Jesteśmy zmęczeni"

Tysiące osób zgromadziły się w sobotę w centrum Londynu, by protestować przeciwko nowym obostrzeniom, jakie od kilku dni obowiązują w Anglii. Rząd Borisa Johnsona wprowadził je, by powstrzymać wzrost zakażeń koronawirusem. Na Trafalgar Square jest też wielu policjantów, według doniesień brytyjskich mediów, dochodzi do starć.

3 Fot. Frank Augstein / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl