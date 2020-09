Ukraina. Katastrofa wojskowego samolotu An-26. Są zabici i ranni

Do katastrofy samolotu An-26 doszło w piątek ok. godz. 20.50 czasu lokalnego w pobliżu miasta Czuhujiw w odległości około 2 km od lotniska wojskowego. Jak podał portal Strana.ua, maszyna rozbiła się najprawdopodobniej podczas lądowania. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mógł to być lot szkoleniowy.

Ukraina. Katastrofa samolotu wojskowego An-26

"Na pokładzie znajdowali się piloci wojskowi i kadeci z Akademii Sił Powietrznych im. Kożeduba" - informuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Łącznie były to - według różnych doniesień - 23 lub 24 osoby.

Jak podało MSW, znaleziono ciała dwudziestu osób, dwie osoby zostały ranne. W mediach pojawiły się też informacje o dwóch lub czterech osobach zaginionych, które mogły ewakuować się z samolotu tuż przed zderzeniem z ziemią.

Pożar ugaszono przed godz. 22 czasu lokalnego. Na miejscu katastrofy ma pojawić się w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.