Korea Północna. Urzędnik z Seulu zniknął z rządowego statku. "Zastrzelony w wodzie, ciało spalono"

Do zdarzenia doszło w pobliżu morskiej granicy Korei Południowej i Północnej, przy wyspie Yeonpyeong. Agencja Reutera, powołując się na komunikat wydany przez południowokoreańskie ministerstwo obrony, podaje, że na morzu został zastrzelony urzędnik ds. rybołówstwa z Seulu. Wcześniej opuścił rządowy, południowokoreański statek patrolowy i znalazł się na wodach po północnokoreańskiej stronie granicy.

Korea Południowa. Urzędnik z Seulu "zastrzelony w wodzie"

Według południowokoreańskiej agencji informacyjnej Yonhap mężczyzna został odnaleziony przez siły północnokoreańskie, a następnie przesłuchany na łodzi. Miał zostać zabity, choć miał na sobie kamizelkę ratunkową.

- Został zastrzelony w wodzie - powiedział agencji AFP anonimowy urzędnik wojskowy. Jak dodał, żołnierze z Korei Północnej "oblali jego ciało olejem i spalili w wodzie z obawy przed koronawirusem".

Ministerstwo obrony Korei Południowej potępiło zdarzenie i nazwało je "skandalicznym aktem". "Ostrzegamy Koreę Północną, że cała odpowiedzialność za ten incydent spoczywa na niej" - przekazano w komunikacie.

To nie pierwszy przypadek tego typu. W lipcu tego roku północnokoreański dezerter, który przed trzema laty uciekł do Korei Południowej, przeszedł z powrotem przez granicę. "Jego przekroczenie skłoniło północnokoreańskich urzędników do zamknięcia granicznego miasta Kaesong w obawie, że mógł być nosicielem koronawirusa" - opisuje Reuters.

W związku z pandemią koronawirusa w Korei Północnej jest ogłoszony stan wyjątkowy. Nie wiadomo, jak wiele osób jest zakażonych - dane na ten temat nie są ujawniane przez reżim.