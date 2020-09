USA. 102-letnia Mildred "Gerri" Schappals przeżyła "hiszpankę" i raka. Teraz pokonała koronawirusa

Mildred "Gerri" Schappals jest jedną z najstarszych pensjonariuszek ośrodka pomocy społecznej "The Huntington at Nashua" w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. W maju tego roku 102-letnia seniorka zakaziła się koronawirusem SARS-CoV-2, ale ku zaskoczeniu wszystkich, bardzo szybko z niego wyzdrowiała.

102-latka pokonała koronawirusa. Wcześniej wyzdrowiała z "hiszpanki" i dwóch nowotworów

- Kiedy ją o to zapytaliśmy, powiedziała, że czuła się źle tylko przez kilka dni i w sumie czuła się nieźle - powiedziała córka kobieta, Julia Schappals. W rozmowie z Telegram.com kobieta dodała, że jej mama często żartuje na temat swojego wieku. 102-latka mówi często, że matka natura najwyraźniej uznała, że zmarła w 1918 roku i zapomniała o niej.

Koronawirus nie jest pierwszą epidemią, którą pokonała Mildred Schappals. 18 stycznia 1918 roku, kiedy miała 11 miesięcy, zachorowała na "hiszpankę". Razem z nią zakazili się także jej matka i brat - wszyscy jednak przeżyli.

Mimo ciężkiego przebiegu "hiszpanki" Mildred długo cieszyła się dobrym zdrowiem. Dopiero ponad 50 lat później zdiagnozowano u niej choroby nowotworowe - najpierw walczyła z rakiem piersi, a kilka lat później rakiem okrężnicy, który zdiagnozowany został dopiero w trzecim stadium.

- Może ma rację. Ktokolwiek jest tym panem śmierci, najwyraźniej o niej zapomniał - dodała Julia Schappals cytowana przez Fox News. W rozmowie z "Washington Post" Mildred zapytana została o sekret długowieczności. Według 102-latki pomocny jest silny układ immunologiczny, unikanie zamartwiania się oraz picie czerwonego wina.