Tęczowa iluminacja na budynku KE w Brukseli: Stop "strefom wolnym od LGBT" w Polsce

14 września Parlament Europejski zajął się raportem o praworządności w Polsce. Później podczas swojego wystąpienia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła przejawy nienawiści, dyskryminacji czy przemocy wobec działaczy LGBT. Chociaż nigdzie nie padło słowo "Polska", to nawiązanie było dość jednoznaczne. - Strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych i nie ma dla nich miejsca w naszej Unii - mówiła von der Leyen.

Komisja Europejska, tęczowa flaga i wezwanie do Unii w sprawie "stref wolnych od LGBT" w Polsce

We wtorek 22 września Helena Dalli, która jest unijną Komisarz ds. Równości spotkała się z przedstawicielami Kampanii Przeciw Homofobii i przyjęła petycję z 300 tys. podpisów, wzywających UE do podjęcia działań w sprawie homofobii w Polsce. Wieczorem na budynku głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli wyświetlono tęczową iluminację i napisy nawiązujące do "stref wolnych od LGBT" w Polsce.

Na budynku pojawiły się takie hasła jak: "Unio: Czas zamienić słowa w czyny. Stop 'strefom wolnym od LGBT’ w Polsce!" czy "Nie jesteśmy ideologią. Jesteśmy obywatel(k)ami Polski". Wyświetlono też godło Polski na tęczowym tle i biało-tęczową flagę. Niektórzy użytkownicy portali społecznościowych piszą w tym kontekście o znieważeniu symboli narodowych. Podobna flaga pojawiła się rok temu na maszcie na placu Wolności w Bydgoszczy. Wtedy prokuratura, po opinii biegłego z zakresu heraldyki oceniła, że sprawa nie ma znamion czynu zabronionego.