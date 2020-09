46-letni rybak z Indonezji może mówić o sporym szczęściu. Prądy morskie wyrzuciły go na szerokie wody niedaleko archipelagu Moluki. Jego łódź przewróciła się, a on znalazł schronienie w plastikowym pojemniku na lód. Znaleziono go po trzech dniach.

Yuni Rusmini/Facebook