Aleksiej Nawalny żąda od Rosji zwrotu ubrań i wskazuje na "ważny dowód". Prokuratura chce go przesłuchać

Aleksiej Nawalny zwrócił się do władz Rosji z żądaniem natychmiastowego zwrócenia ubrań, w których przywieziono go do szpitala w Omsku. Jak wskazuje, są one "ważnym dowodem" w sprawie, bo mogą się na nich znajdować ślady nowiczoku. Tymczasem rosyjska prokuratura generalna poinformowała, że chce przesłuchać Nawalnego.

