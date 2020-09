W tym tygodniu szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab odbył oficjalną wizytę do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo. Jak ustaliło CNN, w piątek, podczas powrotnego lotu do Londynu, jeden z towarzyszących Raabowi funkcjonariuszy brytyjskiej policji pozostawił naładowany pistolet na fotelu samolotu.

Ochroniarz Dominica Raaba pozostawił broń na pokładzie samolotu. To nie pierwszy taki incydent

Sky News i "The Sun" informują nieoficjalnie, że po tym, jak samolot wylądował na lotnisku Heathrow i opuścili go wszyscy pasażerowie, schowany do kabury pistolet (Glock 19) miała odnaleźć sprzątaczka.

"Traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie. Do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności, funkcjonariusz pozostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków" - powiedział w sobotę rzecznik londyńskiej policji.

Na początku 2020 r. doszło do podobnego incydentu z udziałem policyjnego ochroniarza byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Wówczas naładowaną broń pasażerowie odnaleźli w toalecie samolotu. Wywołało to panikę na pokładzie. W rezultacie lot z Nowego Jorku do Londynu opóźnił się o ponad godzinę.

Szybko zorientowano się, do kogo należy pistolet, ponieważ leżały przy nim także paszporty byłego premiera Wielkiej Brytanii oraz jego ochroniarza. Według CNN broń została usunięta z samolotu przed startem.

Policjanci mogą wnosić broń na pokład lotów komercyjnych, o ile spełniają wytyczne bezpieczeństwa - w przypadku tego lotu będą to zalecenia Administracji Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych oraz brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jako były premier David Cameron ma prawo do ochrony, którą zapewnia policja metropolitalna.

