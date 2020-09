Paryż. "Turysta z Polski" wspinał się po wieży Montparnasse. Został zatrzymany przez policję

"Policja aresztowała mężczyznę, który wspinał się po elewacji wieży Montparnasse - jednego z najwyższych wieżowców we Francji" - podała agencja AFP. Mężczyzna nie używał lin ani innych zabezpieczeń. Do aresztowania doszło w piątek 19 września około godz. 20. Niebezpieczny wyczyn obserwowały dziesiątki przechodniów, co widać na licznych filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Wieżę Montparnasse zlokalizowaną w dzielnicy o tej samej nazwie zbudowano na przełomie lat 60. i 70. XX w. Budynek ma 210 m metrów wysokości i 59 kondygnacji. W 1995 i 2015 r. na Montparnasse wspiął się Alain Robert - francuski wspinacz zwany Spider-Manem, znany przede wszystkim ze swoich wejść na wieżowce.

Wspinacz nie dotarł jednak na szczyt wieży. Policja zainterweniowała, gdy był mniej więcej w połowie drogi. Funkcjonariusz zszedł do śmiałka na linie i przetransportował go na górę. Francuskie media informowały też, że "bezimienny" śmiałek, który trafił na komisariat, podawał się za "turystę z Polski".

Wieżę Montparnasse próbował zdobyć wcześniej Marcin Banot, wspinacz i youtuber ze Śląska. W czerwcu 2019 r. udało mu się - również bez zabezpieczeń - wejść na dach hotelu Marriott w Warszawie.