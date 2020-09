Ukraina wstrzymała dostawy wody na Krym. Rosja oskarża ją o "państwowy terroryzm"

Ze względu na suszę mieszkańcy Krymu zmagają się z niedoborem wody. Za taki stan rzeczy Rosja wini Ukrainę, która po aneksji półwyspu wstrzymała dostawy wody przez Kanał Północnokrymski. Rosja oskarża Ukrainę o to, że jej działania mogą doprowadzić do "katastrofy humanitarnej". Kijów podkreśla, że nie zamierza zmieniać swojej decyzji do czasu zwrotu przez Rosję półwyspu.

screen - Google Maps//Twitter - herooftheday10