Włochy. Polak latał dronem nad Koloseum pomimo zakazu. Urządzenie spadło na zabytkowe schody

40-letni mężczyzna z Polski został zatrzymany w poniedziałek 14 września. Zanim wszedł do Koloseum, obsługa zauważyła, że ma przy sobie drona i poinformowała go, że nie może go używać na terenie amfiteatru. Mimo to Polak nie zastosował się do zasad i uruchomił urządzenie. Na miejsce wezwano policję - pisze Polsat News.

Zanim mundurowi dotarli na miejsce, dron Polaka spadł na zabytkowe schody. Urządzenie nie uszkodziło obiektu i nie wyrządziło krzywdy znajdującym się w Koloseum osobom. Policjanci podjęli jednak decyzję o zarekwirowaniu drona i aresztowaniu 40-latka, ponieważ ten nie zastosował się do zakazu przelotów obowiązującego nad Rzymem.

Koloseum w Rzymie - jeden z siedmiu nowych cudów świata

Koloseum to zwyczajowa nazwa amfiteatru Flawiuszów w Rzymie. Budowla została wzniesiona w w latach 70-72 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa - cesarzy z dynastii Flawiuszów. W Koloseum odbywały się m.in. walki gladiatorów i polowania na dzikie zwierzęta. Dziś jest to jeden z najważniejszych zabytków Włoch. W 2007 r.oku budynek został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata.