"New York Times": Aleksiej Nawalny planuje wrócić do Rosji, aby "kontynuować swoją misję"

"Aleksiej Nawalny chce wrócić do Rosji i kontynuować swoją misję" - powiedział w rozmowie z "The New York Times" wysoki niemiecki urzędnik. Opozycjonista odmówił też współpracy z rosyjskimi śledczymi.

