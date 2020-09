Koronawirus w Indonezji. Nietypowa kara dla antymaseczkowców. Mają m.in. kopać groby

Karę zarządził szef dystryktu Cerme, Suyono. Zgodnie z jego decyzją, osiem osób będzie kopać groby na publicznym cmentarzu w wiosce Ngabetan - informuje "The Jakarta Post". - W tej chwili mamy tylko trzech grabarzy. Pomyślałem, że równie dobrze mógłbym zaangażować tych ludzi do współpracy - powiedział urzędnik, cytowany przez gazetę. Dodał jednak, że osoby nieprzestrzegające zasad reżimu sanitarnego nie będą uczestniczyły w ceremoniach pogrzebowych ofiar koronawirusa - z szacunku do rodzin zmarłych.

Indonezja. Kopanie grobów lub leżenie w trumnie karą za brak maseczki

Suyono zarządził, że przy jednym grobie będą pracowały po dwie osoby. Jedna będzie kopać grób, druga wykładać go deskami, które mają za zadanie podpierać ciała zmarłych. - Miejmy nadzieję, że może będzie to miało odstraszający efekt przed naruszeniami zasad - powiedział Suyono.

Za łamanie przepisów w regencji Gresik obowiązują kary finansowe lub obowiązek odbycia prac społecznych.

To jednak niejedyny przypadek, kiedy w Indonezji zastosowano nietypowe sposoby na radzenie sobie z osobami, które łamią obowiązujące przepisy sanitarne. Władze Dżakarty także ukarały osoby, które zostały przyłapane na braku maseczki. Kazano im leżeć w imitacji trumny, co widać na poniższym zdjęciu z 3 września.

Władze Dżakarty ukarały osoby, które zostały przyłapane na braku maseczki mimo obowiązujących przepisów. Kazano im leżeć w fałszywej trumnie Fot. Achmad Ibrahim / AP Photo

Od początku pandemii w Indonezji wykryto ponad 220 tys. przypadków koronawirusa. Zmarło 8841 osób.