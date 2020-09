Szwajcaria. Polskie muzeum musi opuścić swoją siedzibę. "Bezprecedensowa kampania nienawiści"

Jak informuje "Rzeczpospolita" założone 150 lat temu Muzeum Polskie w Rapperswil w Szwajcarii będzie musiało zmienić siedzibę. Dyrektorka muzeum Anna Buchmann przyznaje, że nie ma większych szans na to, by gmina miasta zmieniła swoją decyzję. Muzeum musi opuścić średniowieczny zamek do końca 2021 roku.

Muzeum Polskie musi opuścić zamek do 2021 roku. "To bezprecedensowa kampania nienawiści"

Powodem decyzji władz są zmiany w zagospodarowaniu zamku. W miejscu, gdzie znajduje się Muzeum Polskie, ma powstać najprawdopodobniej restauracja. Wcześniej jednak budynek zostanie odnowiony. Polonia w Szwajcarii zwraca uwagę na to, że decyzja władz została poprzedzona "bezprecedensową kampanią nienawiści skierowaną przeciwko obecności Polaków w Rapperswil".

- Decyzja gminy Rapperswil przekreśla budowany z wielką pieczołowitością mit Szwajcarii jako kraju otwartego na obce kultury, przyjaznego mniejszościom narodowym i kraju tolerancji. Przyjęty projekt nowego wykorzystania zamku potwierdza przede wszystkim komercyjne podejście Szwajcarów do kultury, pozbawione wszelkiego szacunku dla historii, idei, zasług - mówi dziennikowi Anna Buchmann.

W sprawę Muzeum Polskiego angażowali się politycy, m.in. wicepremier Piotr Gliński czy prezydent Andrzej Duda. Naciski nie przyniosły jednak skutku. Według urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika to z systemu politycznego w Szwajcarii, gdzie wola polityków szczebla centralnego nie zawsze przekłada się na działania władz w kantonach czy gminach.

Muzeum Polskie w Rapperswil zostało założone w 1870 roku. W zbiorach placówki znajdują się m.in. obrazy Józefa Brandta, Jacka Malczewskiego czy Józefa Chełmońskiego, a także pamiątki historyczne związane z żołnierzami 2. Dywizji Strzelców Pieszych.