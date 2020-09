Europarlament będzie debatował nt. sytuacji w Polsce. Chodzi m.in. o "strefy wolne od LGBT"

Zobacz wideo Od odejścia od węgla nie ma już ucieczki. Wyjaśnia wicepremier Emilewicz

W Brukseli w poniedziałek zaczyna się czterodniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W pierwszym dniu zaplanowano debatę o sytuacji w Polsce - o godzinie 17.30, w kolejnych europosłowie zajmą się sprawami zagranicznymi i walką z koronawirusem. Orędzie o stanie Unii po raz pierwszy przedstawi przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W poniedziałkowe popołudnie członkowie europarlamentu będą debatować o łamaniu praworządności w Polsce. Mają wezwać Komisję Europejską do obrony podstawowych praw obywateli. Na koniec tygodnia zaplanowane jest głosowanie. Jedną z kwestii mają być "strefy wolne od LGBT" w polskich samorządach.

Podstawą debaty będzie projekt raportu, który przygotował Juan Fernando Lopez Aguilar, szef komisji sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Ma on bardzo krytyczny charakter wobec działań rządu PiS na polu praworządności.

Von der Leyen o Stanie Unii

W związku z pandemią oraz kryzysem gospodarczym europosłowie ocenią dotychczasowe działania Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. W orędziu o stanie Unii w środę rano ma ona przedstawić wpływ tych działań na łagodzenie skutków kryzysu oraz wizję ożywienia gospodarczego, walki ze zmianami klimatu i sytuacji w państwach sąsiadujących z Unią Europejską.

Wydarzenia za wschodnią granicą Wspólnoty będą przedmiotem jutrzejszych debat. Europosłowie mają rozmawiać o sytuacji na Białorusi i w Rosji. W czwartek przyjmą rezolucje krytyczne wobec tego, co dzieje się w obu krajach. Ma pojawić się między innymi ostrzeżenie pod adresem Moskwy, by nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Białorusi, a w kontekście próby zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nowiczokiem deputowani mają wezwać do rzetelnego i międzynarodowego śledztwa.

Poza tym europosłowie mają między innymi przyjąć stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma złagodzić społeczne skutki transformacji energetycznej i odchodzenia od węgla.