Brutalne zatrzymania kobiet w Mińsku. Służby próbowały nie dopuścić do organizacji marszu

Jeszcze na kilkanaście minut przed godz. 15 nie było widać, że tu właśnie ma rozpocząć się zapowiadany marsz. Mimo to w pobliżu zaczęło pojawiać się więcej ciemnych vanów. Jedna ulica została odcięta przez zamaskowanych mężczyzn z tarczami.

REKLAMA

Początkowo zgromadziło się około 20-30 kobiet, które bardzo szybko zostały otoczone przez dziennikarzy. Po chwili zjawiła się milicja, informując, że zgromadzenie jest nielegalne i należy się rozproszyć. Mimo to kobiety okrążyły pobliski budynek i kiedy wróciły, było ich już ok. 200-300. Rozległy się oklaski i entuzjastyczne okrzyki, dźwięki samochodowych klaksonów.

W ciągu kilku sekund entuzjastyczne okrzyki przerodziły się w alarmujący pisk. W pobliżu ustawiło się kilkunastu zamaskowanych mężczyzn, a następnie pojawiła się inna grupa z drugiej strony.

Białoruś. Zatrzymania uczestniczek Marszu Kobiet w Mińsku

Grupę kobiet zmuszono do podzielenia się na dwie i zaczęto otaczać. Część z nich chowała się w pobliskiej kawiarni, a następnie uciekała tylnym wyjściem. Kiedy OMON-owcy zaczęli wyciągać pojedyncze kobiety, inne rzucały się, żeby je wyrwać.

Dramatyczne sceny widać na nagraniach poniżej, udostępnionych przez Andrzeja Poczobuta. Kobiety są szarpane, czy wręcz rzucane:

Do jednej z zatrzymanych ruszyła Nina Bagińska - czyli legendarna już, 73-letnia protestująca. Również ona została zatrzymana. Grupa ludzi rzuciła się, by ją ratować. Tłum zaczął skandować "Nina, Nina, Nina". 73-latka została puszczona.

Kobiety otoczyły jeden z czarnych busów i domagały się wypuszczenia zatrzymanych. Co kilka minut słychać było "zwycięski okrzyk" - w momencie, gdy kobietom udało się zdjąć maski OMON-owcom. Ci, których to spotkało, zakładali je ponownie. Kilku schowało się w innym busie.

W pewnym momencie na plac wjechały trzy pojazdy do transportu więźniów, a OMON-owcy rozpoczęli już agresywniejsze zatrzymania. Ktoś przewrócił Ninę Bagińską. Grupa kobiet została przyparta do ogródka jednej z kawiarni. Cześć przeskakiwała do środka. Niektórym pomagała obsługa.

Całość trwała ok. 15 minut. Po zdarzeniu większa grupa kobiet oddaliła się i kontynuowała marsz ulicami centralnego Mińska. Ok. godz. 16 informowano o 5 tys. uczestników.