Zaginięcie Madeleine McCann. Świadek o głównym podejrzanym: "Jedno słowo: winny"

Dziennikarze brytyjskiego dziennika "The Sun" dotarli do Helge'a Buschinga, który jako pierwszy powiedział policji, że za zaginięciem Madeleine McCann może stać obywatel Niemiec Christian B. W 2007 roku, kiedy mała dziewczynka zniknęła bez śladu, Busching, Christian B. i ich znajomy Manfred Seyferth mieszkali razem w Praia da Luz, gdzie włamywali się do domów i apartamentowców wynajmowanych przez turystów.

Christian B. porwał Madeleine McCann? Miał się do tego przyznać swoim znajomym

Ze słów Buschinga wynika, że Christian B. powiedział mu o tym, że porwał Madeleine McCann w 2008 roku, a więc rok po zaginięciu dziewczynki. W późniejszym czasie drogi mężczyzn się rozeszły. W 2011 roku Helge Busching został skazany za napaść na bezdomną kobietę we włoskim mieście Brindisi, później trafił za kratki za przemyt migrantów z Grecji do Włoch.

Kiedy Busching siedział w więzieniu (wyszedł z niego w 2019 roku, obecnie mieszka na Korsyce), postanowił powiedzieć policji, co wie na temat Christiana B. Brytyjscy mundurowi przesłuchali go w 2017 roku. Wówczas po raz pierwszy usłyszeli o możliwych związkach B. z porwaniem Madeleine McCann. Dwa lata później 43-letni Niemiec został uznany za głównego podejrzanego w tej sprawie. Wówczas znaleziono dwa samochody należące do B., które widziano w Praia da Luz, gdy porwano Medeleine. W wyniku dalszego śledztwa ustalono także, że B. wykonał połączenie telefoniczne, będąc w pobliżu pokoju hotelowego rodziców zaginionej dziewczynki.

Busching o Christianie B. Mam nadzieję, że zostanie w więzieniu na długo

W rozmowie z "The Sun" Helge Busching powiedział, że jest przekonany o winie Christiana B.

- Jedno słowo: winny. [...] Mam nadzieję, że zostanie w więzieniu na długo - powiedział dziennikarzom. Dopytywany o to, czy jego były wspólnik pokazywał mu zdjęcia porwanej dziewczynki, odpowiedział, że nie może o tym mówić.

Friedrich Fulscher, prawnik Christiana B., zapewnił, że jego klient jest niewinny i nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Madeleine. 43-latek odsiaduje wyrok w więzieniu w Kolonii. Został skazany za handel narkotykami i gwałt na 72-letniej kobiecie. Dowodem w sprawie o gwałt było nagranie, które wykonał sam Christian B. To Helge Busching i Manfred Seyferth przekazali je policji.

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w portugalskim mieście Praia da Luz. Trzyletnia wówczas Brytyjka przebywała tam na wakacjach wraz ze swoimi rodzicami. Z ich zeznań wynika, że zostawili swoją córkę w pokoju hotelowym około godziny 19:30 czasu lokalnego i udali się na kolację z przyjaciółmi. Rodzice twierdzą, że podczas trwania posiłku odwiedzali córkę na zmianę. Około godziny 22 matka Madeleine miała wejść do hotelowego pokoju i zobaczyć puste łóżeczko i otwarte okno. Sprawy zaginięcia dziewczynki nie rozwiązano do dziś. Prowadzący sprawę prokurator Hans Wolters z Brunszwiku uważa, że dziecko nie żyje.