Ostatni telefon z World Trade Center. "Jesteśmy za młodzi, żeby umierać"

11 września 2001 roku doszło do najtragiczniejszych ataków terrorystycznych w historii USA. Dwa porwane przez terrorystów Al-Kaidy Boeingi 767 rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade Center, które po kilkudziesięciu minutach całkowicie się zawaliły. Wcześniej jednak pracownicy biurowca dzwonili do swoich rodzin i do służb ratunkowych z dramatycznymi apelami o pomoc.

Fot. Richard Drew / AP Photo