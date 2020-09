Sejm Litwy przyjął rezolucję ws. Białorusi. Uznał Cichanouską za liderkę wybraną przez naród

W dokumencie parlamentarzyści wzywają do uznania działań Alaksandra Łukaszenki za zbrodnie przeciwko narodowi białoruskiemu i faktyczną aneksję kraju. Chodzi o prowadzoną przez dyktatora politykę wewnętrzną i zagraniczną. Działania Alaksandra Łukaszenki prowadzą do legitymizacji jego władzy i zawierania nowych umów międzynarodowych z Rosją, a te - jak głosi dokument - ograniczałyby suwerenność kraju. Litewscy parlamentarzyści wezwali społeczność międzynarodową do zażądania od Moskwy, aby ta nie wspierała Alaksandra Łukaszenki. W przypadku, gdyby stało się inaczej, zaapelowano o nałożenie dodatkowych sankcji na Federację Rosyjską i przedstawicieli białoruskiego reżimu.

Rezolucja litewskiego sejmu ws. Białorusi. "Litwa gra ostro"

"Dziś litewski parlament przyjął rezolucję, w której podkreślono, że ustępujące przywództwo utraciło legitymację i wezwał społeczność międzynarodową do poparcia Swiatłany Cichanouskiej i białoruskiej Rady Koordynacyjnej w ich staraniu o nowe demokratyczne wybory" - napisał na Twitterze Linas Linkevicius, szef litewskiego MSZ.

"Litwa gra ostro. Rezolucja Sejmasu: Cichanouska jest liderem wybranym przez BY naród i jest jedynym legalnym przedstawicielem białoruskiego narodu. Do nowych wyborów" - skomentował na Twitterze Andrzej Poczobut. Dziennikarz opublikował też fragment rezolucji z wezwaniem do uznania Cichanouskiej i Rady Koordynacyjnej za "jedynych legalnych reprezentantów narodu białoruskiego".

Sejm Litwy w rezolucji zaoferował też Białorusinom pomoc, między innymi prawną, polityczną, gospodarczą, a także inne formy pomocy w przypadku, gdyby w kraju miało dojść do transparentnych i demokratycznych wyborów. Rezolucję poparło 91 posłów znajdujących się na sali obrad. W głosowaniu nie wzięła udział jedynie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Jej przewodniczący Waldemar Tomaszewski wyjaśnił agencji prasowej ELTA, że tekst rezolucji prowadzi do nieuzasadnionych napięć pomiędzy sąsiednimi państwami. Litewski parlament w sierpniu przyjął inną rezolucję, w której nie uznał Alaksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi.