Rosyjska agresja na Ukrainę. UE przedłużyła sankcje. Obejmują m.in. współpracowników Putina

Sankcje obejmują zakaz wjazdu na teren Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Restrykcjami zostało objętych 175 osób - to separatyści z Krymu, podważający integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, a także rosyjscy politycy i wojskowi, w tym kilku bliskich współpracowników prezydenta Władimira Putina. Na czarnej, unijnej liście są również 44 firmy, które nadal będą miały zamrożone aktywa we Wspólnocie.

Sankcje za agresję Rosji na Ukrainę

Sankcje zostały nałożone w marcu 2014 roku i od tego czasu są co pół roku przedłużane, co nie wywołuje kontrowersji. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie Unia Europejska nałożyła też sankcje gospodarcze. One również są od 2014 roku przedłużane co 6 miesięcy, ale w przeszłości co jakiś czas pojawiały się apele, by te restrykcje złagodzić bądź zawiesić. Obecne sankcje gospodarcze obowiązują do końca stycznia, zatem w grudniu unijne kraje będą musiały podjąć decyzję w sprawie ich przedłużenia.