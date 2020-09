Ogromny pożar w bejruckim porcie. Reuters: Płonie magazyn ropy i opon

Ogień wybuchł w strefie wolnocłowej bejruckiego portu. Nad miastem szybko pojawiły się kłęby czarnego dymu. Według agencji Reuters, nie udało się jeszcze ustalić przyczyn pożaru.

W porcie pojawili się już strażacy. W akcji gaśniczej uczestniczą też helikoptery.

W mediach społecznościowych pojawiły się już nagrania, na których można zobaczyć pożar w bejruckim porcie.

Bejrut. W porcie wybuchł ogromny pożar. Strażak: Nie wiemy, co się pali. Poprosiliśmy o wsparcie

Dziennik "The Independent", powołując się na lokalne media, twierdzi, że wojsko rozpoczęło już ewakuację strefy wokół miejsca, gdzie doszło pożaru. Część mieszkańców w panice zaczęła wsiadać do samochodów, by, jak mówili, "uciec z Bejrutu".

Michel el-Murr, szef zespołu poszukiwawczo-ratunkowego straży pożarnej, powiedział dziennikowi, że strażacy pracujący na miejscu musieli poprosić o wsparcie, w tym również o pomoc oddziałów obrony cywilnej. "Nie wiemy, co dokładnie się tam pali. Próbujemy ugasić ogień, ale jest zbyt duży. Potrzebna nam mieszanka wody i piany".

Miesiąc temu wybuch ponad dwóch tysięcy ton saletry amonowej doprowadził do zniszczenia portu i uszkodził wiele budynków w innych dzielnicach stolicy Libanu. Zginęło wówczas 190 osób, a 6 tys. zostało rannych.