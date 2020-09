Rosyjskie media niezależne: Nawalny pamięta wszystko sprzed otrucia. W szpitalu wzmocniono ochronę

Portal śledczy The Insider napisał, że stan zdrowia Aleksieja Nawalnego jest lepszy, niż można było się spodziewać. Według portalu, polityk przypomniał sobie ostatnie wydarzenia sprzed utraty przytomności i może już rozmawiać. The Insider podał, powołując się na niemieckich lekarzy, że rosyjski opozycjonista przeżył zamach tylko dzięki szybkiej reakcji pilota, który lądował w Omsku i personelowi karetki pogotowia, który już w drodze do szpitala podał mu atropinę.

Wcześniej niemiecki dziennik "Die Zeit" napisał, że trucizna, którą próbowano zamordować Nawalnego była tak przygotowana, aby agonia nastąpiła na pokładzie samolotu, ponieważ wtedy nikt nie byłby w stanie udzielić mu pomocy. Ta sama gazeta podała, że z dużym prawdopodobieństwem za próbą otrucia Nawalnego stoją służby specjalne. Zdaniem "Die Zeit" użyta trucizna mogła być przygotowana tylko w rosyjskim laboratorium wojskowym.

Otrucie Aleksieja Nawalnego

Aleksiej Nawalny stracił przytomność, lecąc samolotem z Tomska do Moskwy. Pilot lądował w Omsku i tam przez dwa dni opozycjonistą zajmowali się rosyjscy lekarze. Omscy specjaliści przekonywali, że pacjenta nie otruto, a jedynie ma kłopoty z metabolizmem. Rodzina i współpracownicy Nawalnego, nie uwierzyli w ich słowa i przetransportowali polityka do Berlina.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że eksperci wojskowi współpracujący z Organizacją o Zakazie Broni Chemicznej ustalili, iż rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć bojowym preparatem z grupy substancji nowiczok o działaniu paralityczno-drgawkowym.