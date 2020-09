Kim Dzong Un opowiadał Donaldowi Trumpowi o tym jak zabił swojego wujka

Fragmenty nowej książki Woodwarda rzucają nowe światło na relacje pomiędzy Donaldem Trumpem i Kim Dzong Unem. Dziennikarz miał również wgląd w korespondencję pomiędzy przywódcami obu państw. Agencja Associated Press zwraca uwagę na to, że Kim zwracał się do Trumpa per "ekscelencjo" oraz wierzył, że "głęboka i specjalna przyjaźń pomiędzy nimi będzie działać, jak magiczna moc".

Kim Dzong Un barwnie opisywał zabicie swojego wuja. Nowe szczegóły na temat spotkania przywódców

Woodward pisze, że Trump był pod wrażeniem Kima, kiedy spotkał go po raz pierwszy w Singapurze w 2018 r. Prezydent USA stwierdził, że dyktator Korei Północnej "jest o wiele sprytniejszy" niż się wydaje. Trump dodaje, że Kim "mówił mu wszystko". Dyktator miał nawet barwnie opisać, jak zabił swojego własnego wuja Dzang Song Teka.

Kim nakazał egzekucję Dzang Song Teka ze względu na "tworzenie stronnictw zagrażających państwu", przyjmowanie łapówek oraz ekscesy obyczajowe, takie jak "spotykanie się w niestosowny sposób" z wieloma kobietami oraz nadużywanie narkotyków. Z pierwszych informacji pojawiających się w mediach wynikało, że Dzang Song Tek został rozebrany do naga oraz rzucony na pożarcie myśliwskim psom. Te wiadomości zostały jednak zdementowane. W rzeczywistości wuj Kim Dzong Una został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny.

Trump o spotkaniach z Kim Dzong Unem. "Nic nie straciłem"

W rozmowach z dziennikarzem Trump odrzuca krytykę swoich spotkań z Kim Dzong Unem. Krytycy Trumpa zwracają uwagę, że spotkania nie przyniosły żadnego efektu w zakresie denuklearyzacji, a jedynie dały dyktatorowi legitymizację na arenie międzynarodowej.

Według Trumpa CIA "nie miało pojęcia", jak sobie poradzić z Pjongjangiem. – To zajęło mi zaledwie dwa dni. Spotkałem się z nim. Nic nie straciłem – powiedział Trump.

Trump porównał przywiązanie Korei Północnej do broni atomowej do kogoś, kto kocha swój dom i "po prostu nie może go sprzedać".