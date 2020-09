Białoruś. Opozycjonistka Maryja Kalesnikawa "odnalazła się" w areszcie w Mińsku

Portal TUT.by poinformował, że Maryja Kalesnikawa została zatrzymana i przebywa w areszcie śledczym przy ulicy Wołodarskiej w Mińsku. Informację tę potwierdził dziennikarzom ojciec liderki opozycji. Wołodarka jest najbardziej znanym na Białorusi więzieniem. Osadzeni są tam niedoszli przeciwnicy polityczni Alaksandra Łukaszenki - Wiktar Babaryka czy Siarhiej Cichanouski.

Maryja Kalasnikawa trafiła do aresztu w Mińsku. Przebywają tam też inni przeciwnicy Łukaszenki

- Zadzwonił do mnie szef grupy dochodzeniowej i poinformował, że została aresztowana - mówił Alaksandr Kalesnikaw. Śledczy zaproponował mu także przekazanie córce paczki.

Wczoraj Maryja Kalasnikawa razem z dwoma członkami Rady Koordynacyjnej Antonem Radniankouem i Iwanem Kraucouem mieli zostać przewiezieni na granicę z Ukrainą. Władzom nie udało się zmusić opozycjonistki do opuszczenia kraju. Kobieta miała nawet rozerwać swój paszport.

Z siedmiu członków prezydium Rady Koordynacyjnej na Białorusi i na wolności znajduje się tylko Swiatłana Aleksiejewicz. Laureatka literackiej nagrody Nobla zaapelowała do rosyjskiej inteligencji, aby nie milczała w sprawie wydarzeń na Białorusi. Rano pod blok, w którym mieszka, przyjechała milicja.

Prokurator Generalny powiedział, że powołanie i działanie Rady Koordynacyjnej ma na celu przejęcie władzy państwowej, co zagraża bezpieczeństwu kraju. W związku z tym wszczęta została sprawa karna, na podstawie której zatrzymywani są członkowie Rady. Dotyczyć to ma art. 361 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym wzywaniu do przejęcia władzy lub podjęcia działań, mających na celu wyrządzenie szkody bezpieczeństw państwa przekazywanych za pomocą środków masowego przekazu lub globalnej sieci komputerowej.