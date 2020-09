Łukaszenka ostrzega Putina: Jeśli Białoruś upadnie, następna będzie Rosja

Jak podaje rosyjska agencja prasowa TASS, fragment wystąpienia Alaksandra Łukaszenki opublikowała telewizja RT na Telegramie.

REKLAMA

Lepiej bądźcie czujni. Wkrótce w waszym kraju mogą mieć miejsce pewne wydarzenia polityczne, być może bez powodu. Wiecie, jakie wnioski wyciągnęliśmy z rosyjskimi władzami? Jeśli teraz Białoruś upadnie, następna będzie Rosja.

Jeśli myślicie, że Rosja da sobie z tym radę, to się mylicie. Rozmawiałem z wieloma prezydentami, ze swoim starszym przyjacielem, jak o nim mówię starszym bratem [Władimirem Putinem - przyp. red.] i uprzedziłem go: temu nie sposób przeciwdziałać. No bo jak przeciwdziałać kanałom Telegramu? Macie taką możliwość? Nikt jej nie ma, nawet ci, którzy całą tę pajęczynę wymyślili - Amerykanie

- powiedział białoruski prezydent. Dodał, że w obecnej sytuacji "gdyby Łukaszenka upadł, upadłby cały system i upadłaby Białoruś". Podkreślił, że pewnego dnia odda władzę, ale nie pozwoli zniszczyć tego, co stworzył.

Swiatłana Cichanouska: Białorusini chcą być szczęśliwi w swoim kraju i nie chcą wojen

Była kandydatka na prezydenta Białorusi powiedziała dziennikarzom, że w dalszym ciągu nie ma informacji na temat tego, gdzie przebywa Maryja Kalesnikawa, która została porwana w poniedziałek w Mińsku. Cichanouska przyznała, że wiadomość o ujęciu opozycjonistki była dla niej szokująca. Wezwała w związku z tym społeczność międzynarodową do wywarcia większej presji na Alaksandra Łukaszenkę. Podkreśliła, że Białorusini domagają się nowych, uczciwych wyborów, ponieważ głosowanie 9 sierpnia zostało sfałszowane. Jej zdaniem powinny one odbyć się przed uchwaleniem nowej konstytucji. Dodała również, że ona i jej rodacy chcą być szczęśliwi w swoim kraju i nie chcą wojen, a to, co dzieje się na Białorusi, jest sprawą całkowicie wewnętrzną.

Czytaj więcej: Białoruś. Kalesnikawa może być w ośrodku straży granicznej. Kolejni opozycjoniści zmuszeni do wyjazdu

W środę Swiatłana Cichanouska spotka się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów rozmów będzie sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Opozycjonistka spotka się także z szefem NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą, a w czwartek ma wziąć udział w Forum Gospodarczym 2020 w Karpaczu.