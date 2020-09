W sobotę na jeziorze Travis w Teksasie odbyła się wodna parada poparcia dla Donalda Trumpa ubiegającego się o reelekcję w wyborach 3 listopada. W imprezie wzięły setki osób, które zamierzały przepłynąć przez jezioro 這dziami różnych rozmiarów z plakatami i banerami poparcia dla obecnego prezydenta USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Wizyta Donalda i Melanii Trump na Górze Rushmore

USA. Łodzie tonęły i rozbijały się o skały na paradzie poparcia dla Donalda Trumpa

Jak relacjonuje agencja Assosiated Press, po rozpoczęciu parady doszło do nietypowego zdarzenia - mimo sprzyjającej pogody na jeziorze wezbrały fale, a kilka łodzi wywróciło się. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać akcję ratunkową po przewróceniu się łodzi. Ostatecznie aż pięć z nich zatonęło, a kilka innych rozbiły się o okalające jezioro skały. Na pomoc osobom znajdującym się w łodziach ruszyli inni uczestnicy imprezy.

Zdarzenie wyglądało groźnie, ale nikt nie ucierpiał. Kristen Dark, rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa Travis w Teksasie, przekazała, że to sami uczestnicy imprezy przyczynili się do niebezpiecznej sytuacji - łodzi było na jeziorze zbyt wiele, a ich stłoczenie przyczyniło się do wytworzenia fal. - Mieliśmy na jeziorze wyjątkową liczbę łodzi. Kiedy wszystkie zaczęły się poruszać w tym samym czasie, powstały duże fale - przyznała w rozmowie z BBC.

Donald Trump podziękował swoim zwolennikom za uczestnictwo w paradzie. "Dołączyłbym do was, ale jestem całkowicie skupiony na 3 listopada. Dziękuję wam!" - napisał na Twitterze.