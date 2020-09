USA. Siedmiokrotnie postrzelony przez policjanta Jacob Blake przemówił. "24 godziny na dobę czuję ból"

Jacob Blake został postrzelony przez policjanta w niedzielę 23 sierpnia. Funkcjonariusz strzelił do niego siedem razy z bardzo bliskiej odległości, co zostało nagrane przez jednego ze świadków zdarzenia. Przynajmniej jedna z kul przeszła przez rdzeń kręgowy mężczyzny, a pozostałe uszkodziły m.in. jego wątrobę, nerkę i ramię. Blake jest częściowo sparaliżowany. Jego stan się jednak poprawił - nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii.

Jacob Blake: Zmieńcie nasze życie. Możemy trzymać się razem

Prawnik Jacoba Blake'a Ben Crump udostępnił na Twitterze nagranie, na którym Blake ubrany w szpitalną koszulę mówi o ciągłym bólu, jaki odczuwa.

- Mam pozszywane plecy, pozszywany brzuch. [...] 24 godziny na dobę czuję ból. Boli oddychanie, boli, jak śpię, boli poruszanie się z boku na bok, boli, jak jem - powiedział poszkodowany mężczyzna.

Zaapelował także do osób, które go wspierają, aby dalej walczyły o lepsze życie.

- Jest wiele do przeżycia. Twoje życie i nie tylko twoje życie, ale też twoje nogi, które pozwalają ci się poruszać, mogą zostać ci odebrane w jednej chwili. [...] Proszę, mówię wam, zmieńcie nasze życie. Możemy trzymać się razem, zarabiać pieniądze i sprawić, że wszystko będzie dla naszych ludzi łatwiejsze. Wiele czasu zostało zmarnowane - powiedział Jacob Blake.

Protesty w Kenoshy. "Bez sprawiedliwości nie ma pokoju"

Po tym, jak Jacob Blake został postrzelony, w mieście Kenosha w stanie Wisconsin wybuchły zamieszki. Setki ludzi wyszły na ulice, aby protestować przeciwko rasizmowi i brutalności policji. Demonstranci rzucali do mundurowych butelkami, wybijali sklepowe witryny i odpalali fajerwerki. Policjanci odpowiedzieli, używając gumowych kul i gazu łzawiącego, a gubernator Wisconsin Tony Evers skierował do miasta Gwardię Narodową.

Czarnoskóry Jacob Blake został postrzelony przez białego policjanta na jednej z posesji w Kenoshy. Według wersji prawników Blake'a, mężczyzna próbował załagodzić spór między dwiema innymi osobami. Departament Sprawiedliwości Wisconsin poinformował z kolei, że policjanci interweniowali, ponieważ wezwała ich kobieta, która twierdziła, że na jej posesji bezprawnie przebywa jej partner. Funkcjonariusze mieli próbować aresztować Blake'a, używając paralizatora, ale ten nie zadziałał. Kiedy czarnoskóry mężczyzna podszedł do swojego samochodu, policjant Rusten Sheskey złapał go za koszulkę i siedem razy strzelił mu w plecy. Widać to na poniższym nagraniu.