Argentyna. Profesor zmarła na COVID-19 podczas wykładu online dla niemal 40 studentów

Paola de Simone była zatrudniona na argentyńskim uniwersytecie na stanowisku wykładowcy polityki i stosunków międzynarodowych. Pomimo faktu, że od około miesiąca, po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, chorowała na COVID-19, kobieta wykonywała swoje obowiązki zawodowe w normalnym trybie. Według jednego z największych argentyńskich serwisów informacyjnych - Clarín - wykładowczyni od jakiegoś czasu czuła się źle, a w mediach społecznościowych pisała o tym, że objawy choroby nie mijają od tygodni.

Argentyna. Profesor zmarła podczas wykładu online

Niestety, choroba Paoli zakończyła się tragicznie. W ubiegłą środę (2 września) podczas wykładu, który prowadziła dla grupy blisko 40 studentów, kobieta poczuła się gorzej. Studenci zauważyli najpierw, że ma problem z przełączaniem slajdów. Jak informuje jedna ze studentek Ana Breccia w wywiadzie dla The Washington Post udzielonym w piątek 4 września, kiedy zauważyli, że kobieta ma również problem z oddychaniem, poprosili ją, by podała im swój adres, by mogli wezwać pomoc. Niestety, ta nie odpowiedziała.

Według relacji studentki uczestnikom wykładu w pewnym momencie zdawało się, że kobiecie udało się zadzwonić do męża, by wezwać go na pomoc. Zostali na linii, dopóki nie dotarł on do domu. Niestety, na ratunek dla wykładowczyni było już za późno.

Według doniesień mediów mąż zmarłej wykładowczyni jest lekarzem. Kiedy wszedł do domu. Pracuje na oddziale ratunkowym. Paola de Simone osierociła córeczkę.

Przyjaciółka wykładowczyni, Silvina Sterin Pensel, która pracuje w Nowym Jorku jako dziennikarka, stwierdziła, że śmierć Paoli to "smutny sposób, by przypomnieć nam, że wirus jest prawdziwy".