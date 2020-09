Chiny. Głowa sześciolatka utknęła między szczeblami balustrady. Zawisł na piątym piętrze [WIDEO]

Jak podaje brytyjska telewizja Sky, chłopiec - z nieustalonych dotąd przyczyn - uwiązł pomiędzy metalowymi prętami balustrady okna i zawisł na wysokości piątego piętra. Do akcji ratunkowej został wezwany oddział 12 strażaków z Juxian.

Podzieleni na dwie grupy strażacy ratowali sześciolatka

Jedna z grup strażaków weszła do mieszkania i zabezpieczyła chłopca, podczas gdy pozostali rozłożyli wysuwaną drabinę i dostali się do okna od zewnątrz. Następnie przebywający w budynku strażacy użyli elektronarzędzi do przecięcia prętów i uwolnili dziecko.

Cała operacja trwała około 10 minut. Po uwolnieniu chłopiec został oddany w ręce ojca, który wezwał strażaków. Poza drobnymi otarciami sześciolatkowi na szczęście nic się nie stało.